قال السفير إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد يقدر دور مصر في اعادة الاستقرار للمنطقة وخاصة الجهود التي تبذلها لاعاداة الاستقرار إلى ليبيا وموقفها في سوريا مؤكدا أن الإتحاد الأوروبي مستمر في الشراكة مع مصر خاصة برامج التنمية والبنية التحتية والاستثمارية.

وأضاف في كلمته بمناسة خلال حفل إفطار الاتحاد الاوروبي مساء اليوم، أنه كان شاهد على الأحداث الكبري بالقاهرة حيث كان سفيرا لبلاده في تونس عندما اعلنت جامعة الدول العربية عودة مقرها للقاهرة كما شهد انفصال دولة تشكوسلوفاكيا لتصبح دولتين.

وأشار إلى ان الاتحاد سيظل داعم للتنمية بمصر لبناء الاستقرار بها لان مصر لها الاولوية بحكم أن الاتحاد الاقرب لمصر والدليل على ذلك أن الاتحاد اكبر شريك ومانح للاستثمار بمصر.