 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 09:04 مساءً
روابط سريعة
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نقدر سياسة مصر لإعادة الاستقرار
وزارة الخارجية المصرية

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نقدر سياسة مصر لإعادة الاستقرار

2017-06-11 20:29:20

قال السفير إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد يقدر دور مصر في اعادة الاستقرار للمنطقة وخاصة الجهود التي تبذلها لاعاداة الاستقرار إلى ليبيا وموقفها في سوريا مؤكدا أن الإتحاد الأوروبي مستمر في الشراكة مع مصر خاصة برامج التنمية والبنية التحتية والاستثمارية.

وأضاف في كلمته بمناسة خلال حفل إفطار الاتحاد الاوروبي مساء اليوم، أنه كان شاهد على الأحداث الكبري بالقاهرة حيث كان سفيرا لبلاده في تونس عندما اعلنت جامعة الدول العربية عودة مقرها للقاهرة كما شهد انفصال دولة تشكوسلوفاكيا لتصبح دولتين.

وأشار إلى ان الاتحاد سيظل داعم للتنمية بمصر لبناء الاستقرار بها لان مصر لها الاولوية بحكم أن الاتحاد الاقرب لمصر والدليل على ذلك أن الاتحاد اكبر شريك ومانح للاستثمار بمصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3