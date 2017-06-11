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بريطانيا تنفي أي تغيير في خطة زيارة ترامب
تيريزا ماي وترامب

بريطانيا تنفي أي تغيير في خطة زيارة ترامب

2017-06-11 20:22:18
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أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، أنه ليس هناك تغيير في خطط لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أنه تم تأجيل الزيارة.

ونقلت الصحيفة عن مستشار لم تسمه في مكتب ماي قوله إن ترامب أبلغ ماي هاتفيا في الأسابيع الأخيرة إنه لا يريد الحضور إلى أن تحظى زيارته بتأييد عام في بريطانيا.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماي “لن نعلق على التكهنات بخصوص فحوى المكالمة الهاتفية. وجهت الملكة دعوة إلى الرئيس ترامب لزيارة المملكة المتحدة ولم يطرأ تغير على هذه الخطط”.

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