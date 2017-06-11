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مصطفى بكرى يطالب بالاستماع لشهادة مبارك في اتفاقية "الحدود"
مصطفى بكري

مصطفى بكرى يطالب بالاستماع لشهادة مبارك في اتفاقية "الحدود"

2017-06-11 20:27:48

طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة من البرلمان لزيارة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لسؤاله عن حقيقة الحدود المصرية السعودية، جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية، بالبرلمان، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية.

وأضاف، بكرى: “لابد أن نسمع كل الناس، لن نشك فى بلدنا وجيشنا، نريد أن نصل للحقيقة فقط، الشارع ينتظر”.

وأوضح أنه لا يوجد نائب يبيع تاريخه، وعلى البرلمان دعوة كل الأطراف ومن رفع دعاوى قضائية، مضيفا :”كفيلين أن نرد عليهم، لا يوجد أحد من النواب يبيع الوطن فالجميع يبحث عن الحقيقة”.

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