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موقع أمريكي: ترامب لم يتواصل مع قيادات جيشه في العراق وأفغانستان
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

موقع أمريكي: ترامب لم يتواصل مع قيادات جيشه في العراق وأفغانستان

2017-06-11 20:13:21
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كشف موقع “مليتري” العسكري الأمريكي، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لم يتحدث مع كبار قيادة الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق منذ وصوله السلطة، يناير الماضي.

وقال مسئول من البيت الأبيض الأبيض، للموقع إن الرئيس لم يتواصل مع مباشرةً مع الفريق ستيفن تاونسند في العراق الجنرال جون و. نيكولسون ا في أفغانستان، لأنهم أقل منه بثلاث أو أربع رُتب.

وتابع: “الرئيس يحترم تسلسل القيادة ويحصل على أغلبية المعلومات من الرتب العليا لفريق الأمن القومي”.

وأبرز الموقع الإختلاف بين ترامب والرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما اللذين كانا يتحدثان مه القيادة في العراق كل أسبوع تقريبًا.

ونوه الموقع إلى أن هذا الفراغ الذي يتركه ترامب يملؤه وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي حصل على سلطات واسعة في الحرب بسوريا والعراق، ومن المتوقع أن يزيد عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان أيضًا.

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