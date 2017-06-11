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ننشر تشكيل منتخب تونس لمواجهة نظيره المصري
منتخب تونس - المنتخب التونسي

ننشر تشكيل منتخب تونس لمواجهة نظيره المصري

2017-06-11 20:10:27
أ ش أ

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم نبيل معلول التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الليلة أمام المنتخب المصري والمقررة في تمام الحادية عشر بتوقيت تونس ، على ملعب رادس في منافسات الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس الأمم الأفريقية (الكاميرون 2019).

وجاء تشكيل المنتخب التونسي، بحسب ما أعلنه مدربه منذ قليل من معز بن شريفية، رامي البدوي، علي معلول، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، محمد أمين بن عمر، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، يوسف المساكني، فخر الدين بن يوسف، طه ياسين الخنيسي.

أما الاحتياطيون فهم ، رايم الجريدي، حمزة المثلوثي، خليل شمام، وائل بلعربي، نعيم السليتي، حمدي الحرباوي، ماهر الصغير.

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