وقع الفنان التونسي ظافر العابدين، في فخ برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه رامز جلال ويذاع على شاشة “ام بي سي مصر”.

تماسك “ظافر” في بداية المقلب إلي أن وقع في الرمال المتحركة وحاول إنقاذ أفراد فريق البرنامج من الغرق في الرمال وعندما أتت السلحفاة ظهر عليه علامات القلق والتوتر، وبعد أن اكتشف المقلب أبدى غضبه الشديد ووجه اللكمات للفتاة المشاركة في المقلب.