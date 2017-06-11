يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا، اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية.