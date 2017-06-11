شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، على المسئولين بضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة في توريد الأقماح المحلية، والتفتيش باستمرار على شون وصوامع القمح، والتأكد من سلامة إجراءات التشوين .

وقال سلطان - خلال اجتماعه بلجنة متابعة توافر السلع الأساسية وأسعارها لمناقشة موقف السلع التموينية والأساسية والبترولية لشهر يونيو، اليوم الأحد - إن المحافظة قامت حتى الآن بتوريد 156 ألف و484 طنا من القمح، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل كمية توريد الأقماح إلى 200 ألف طن هذا العام، مع استمرار الأعمال حتى منتصف يوليو القادم .

وأكد سلطان على ضرورة ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية وأنابيب البوتاجاز وعرض جميع المنتجات بالأسعار المناسبة للمواطن ومنع المحتكرين من افتعال الأزمات ورفع الأسعار، وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ورصد الأماكن المحتاجة وإبلاغ التموين .

ولفت المحافظ إلى ضرورة مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين ومفتعلي الأزمات بكل شدة وحزم فالأهم هو مصلحة المواطن البسيط، مشددا على تكثيف العمل بالأماكن المعدمة والنائية وتوفير منافذ تموينية متحركة بهذه المناطق .