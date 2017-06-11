محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار تكثيف الجهود المبذولة لتوريد الأقماح المحلية2017-06-11 19:18:21
شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، على المسئولين بضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة في توريد الأقماح المحلية، والتفتيش باستمرار على شون وصوامع القمح، والتأكد من سلامة إجراءات التشوين .
وقال سلطان - خلال اجتماعه بلجنة متابعة توافر السلع الأساسية وأسعارها لمناقشة موقف السلع التموينية والأساسية والبترولية لشهر يونيو، اليوم الأحد - إن المحافظة قامت حتى الآن بتوريد 156 ألف و484 طنا من القمح، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل كمية توريد الأقماح إلى 200 ألف طن هذا العام، مع استمرار الأعمال حتى منتصف يوليو القادم .
وأكد سلطان على ضرورة ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية وأنابيب البوتاجاز وعرض جميع المنتجات بالأسعار المناسبة للمواطن ومنع المحتكرين من افتعال الأزمات ورفع الأسعار، وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ورصد الأماكن المحتاجة وإبلاغ التموين .
ولفت المحافظ إلى ضرورة مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين ومفتعلي الأزمات بكل شدة وحزم فالأهم هو مصلحة المواطن البسيط، مشددا على تكثيف العمل بالأماكن المعدمة والنائية وتوفير منافذ تموينية متحركة بهذه المناطق .
-
إطلاق جائزة المهرجان الدّولي للشّعر العربي من تونس
تعتزم جمعيّة المهرجان الدّولي للشّعر بتوزر إحداث جائزة عربيّة للشّعر بعنوان دورة المهرجان السّابعة والثّلاثين لسنة 2017، تقدّر قيمتها بــ: 1000 دينار تونسي. وحددت ...Sun, 11 Jun 2017 12:30:44 GMT
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
لجنة الخطة توافق على موازنة النواب بنحو مليار و100 مليون جنيه
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017 /2018، والتي تقدر بنحو مليار ومائة مليون جنيه. وقال ...Sun, 11 Jun 2017 15:59:14 GMT
-
بدء اجتماع البرلمان لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»Sun, 11 Jun 2017 11:15:51 GMT
-
رئيس الوزراء يسلم عقود استثمار «المنطقة الاقتصادية»Sun, 11 Jun 2017 09:29:13 GMT
-
طبيب تركي ينصح الصائمين بالرياضة قبل الإفطار بساعات
وقال عصمت تامر أخصائي التغذية، قوله إن ممارسة تمارين رياضية مكثفة قبل موعد الإفطار يعود بالفائدة على الجسم، حسب “العربية”، عن وكالة “الأناضول” للأنباء، ولفت ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:43 GMT
-
سانا: الجيش السوري يدمر تجمعات لداعش في دير الزورSun, 11 Jun 2017 14:46:34 GMT
-
"الفيفا": نراقب تطورات الأوضاع في قطر قبل مونديال 2022
أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الاتحاد يراقب باهتمام تطورات الأوضاع في قطر، قبل إقامة بطولة كأس العالم 2022 بها. وقال ...Sun, 11 Jun 2017 15:27:22 GMT
-
اردوغان: لم أشهد دعم قطر للإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيقدم كافة أنواع الدعم لدولة قطر، زاعما أنه لم يشهد دعم قطر للإرهاب – على حد قوله. وقال اردوغان من خلال تغريده له على صفحته ...Sun, 11 Jun 2017 07:09:01 GMT