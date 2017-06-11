قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تلك الأيام المباركة تعتبر كنف الرحمات والطاعة والبركات، مطالبا المسلمين بأن يقبلوا على أبواب المغفرة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد، أن الجزء السابع عشر من القرآن مخصص لأولياء الله الصالحين، متابعا: “لازم كل واحد فينا يعرف القرآن كتب عنه إيه”.

واستشهد الجندى، بقوله: ” لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ”.