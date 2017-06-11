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غدا.. السيسي يشارك في قمة "العشرين" للاسثمار بألمانيا
الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد

غدا.. السيسي يشارك في قمة "العشرين" للاسثمار بألمانيا

2017-06-11 18:52:29

يشارك غدا الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”، إلى جانب المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الألماني.

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