اختطفت مجموعة مسلحة بالعاصمة طرابلس ، الرائد رمضان الرايس ، رئيس مركز أبوسليم لإيواء المهاجرين التابع لوزارة الداخلية .

وذكرت بوابة “أفريقيا” الإخبارية نقلا عن مصادر من العاصمة طرابلس ، إن الرايس اختطفه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لرئيس قوة الأمن المركزي ابوسليم عبدالغني الككلي من مقر عمله .

يشار إلى أن رمضان الرايس كان يعمل في جهاز مكافحة المخدرات، وانضم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية وكلف رئيسا لمركز ايواء المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة ابوسليم.