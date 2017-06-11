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مجهولون يختطفون رئيس مركز أبوسليم لإيواء المهاجرين بطرابلس
مسلحون

مجهولون يختطفون رئيس مركز أبوسليم لإيواء المهاجرين بطرابلس

2017-06-11 18:43:00
خاص: محيط

اختطفت مجموعة مسلحة بالعاصمة طرابلس ، الرائد رمضان الرايس ، رئيس مركز أبوسليم لإيواء المهاجرين التابع لوزارة الداخلية .

وذكرت بوابة “أفريقيا” الإخبارية نقلا عن مصادر من العاصمة طرابلس ، إن الرايس اختطفه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لرئيس قوة الأمن المركزي ابوسليم عبدالغني الككلي من مقر عمله .

يشار إلى أن رمضان الرايس كان يعمل في جهاز مكافحة المخدرات، وانضم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية وكلف رئيسا لمركز ايواء المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة ابوسليم.

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