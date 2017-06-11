السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأوغندي ترتيبات عقد قمة دول حوض النيل فى أوغندا2017-06-11 19:17:08
أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوغندي “يوري موسيفيني”، حيث أكد اعتزاز مصر بما يجمعها بأوغندا من روابط تاريخية وعلاقات ممتدة، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة، وتم تناول سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات فضلا عن عدد من الموضوعات الاقليمية على الساحة الافريقية، ومنها الترتيبات الجاري اتخاذها لعقد القمة القادمة لدول حوض النيل فى أوغندا خلال الفترة القادمة.
وأطلع الرئيس الأوغندى الرئيس السيسي على الاتصالات التي يُجريها مع قادة دول حوض النيل المختلفة تمهيداً لعقد هذه القمة وخروجها بالنتائج المرجوة بما يعزز من جهود تلك الدول لتحقيق التنمية الشاملة.
كما أوضح الرئيس السيسي تطلع مصر لتكثيف التعاون مع أوغندا خلال المرحلة المقبلة والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور الذي يقوم به الرئيس الأوغندي فى تعزيز التضامن والتكاتف بين الدول الافريقية ودعم جهود تدعيم الأمن والاستقرار بالقارة.
وقد أكد الرئيس الأوغندي من جانبه حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر فى مختلف المجالات، مؤكداً اهتمام أوغندا بتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين ومتابعة نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي لأوغندا في نهاية العام الماضي.
كما أكد الرئيس الأوغندي أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الاقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وخاصةً حيال موضوعات المتعلقة بالتعاون ما بين دول حوض النيل، وذلك فى ضوء تولي أوغندا الرئاسة الحالية لمبادرة دول حوض النيل.
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