افتتح اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، اليوم الأحد، مقر مجمع خدمات الأحوال المدنية الجديد بحي العقاد جنوب مدينة أسوان، بحضور اللواء مجدى موسى مدير الأمن، واللواء عدلي عبد السميع وكيل قطاع مصلحة الأحوال المدنية للوجه القبلي ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال مدير الأمن - خلال الافتتاح - إن المقر الجديد مقام على مساحة ألف متر مربع، ومكون من 3 طوابق ويشمل إدارة الأحوال المدنية، ومركز معلومات بجانب سجل مدني مركز وبندر أسوان، بالإضافة إلى العديد من الأقسام التي تقدم الكثير من خدمات الأحوال المدنية ومنها استخراج جميع الوثائق المميكنة مثل: شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق وسواقط القيد والقيود العائلية، كما يضم المقر قاعات لتصوير بطاقات الرقم القومى للرجال والسيدات .

وأضاف أن بداخله قاعات للشئون القانونية لمراجعة المستندات وأخرى للإستقبال، والإنتظار، لافتاً إلى أن المقر مزود بأحدث الأجهزة ووسائل الإتصال والإنترنت وغيرها من الإمكانيات المتطورة التي تساهم في تقديم خدمات الأحوال المدنية بأعلى مستويات الجودة وفى أسرع وقت ممكن وبالأسلوب الحضاري المناسب الذي يليق بأهالي أسوان الكرام .