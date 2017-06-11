برلماني: قرارات مصيرية يتخذها مجلس النواب هذا الأسبوع2017-06-11 18:41:46
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بأنه بصدد مجموعة الجلسات العامة بالمجلس للوقوف ومناقشة عدد من القضايا هذا الأسبوع، والتي على قدر كبير من الأهمية ليس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فقط، ولكن على مستوى الوطن ككل، والمتعلقة بأكثر من قضية.
وقال فؤاد، إن غداً الإثنين، سيشهد إنعقاد جلسة عامة لأخذ الرأي النهائي في قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وذلك بعد أن انتهى البرلمان مسبقاً من مناقشة مواد القانون، وأكد فؤاد على أهمية هذا القانون لأنه ينظم عملية انتشار ظاهرة الإعلانات العشوائية لبعض المنتجات الطبية مجهولة المصدر والتي تتسبب في كثير من المشكال الصحية والأزمات للمواطنين الذين ينساقون خلف تلك الإعلانات دون قدر كافي من الوعي.
كما ستشهد الجلسة العامة ليوم الإثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وستشهد الجلسة العامة يوم الثلاثاء طلب مناقشة عامة لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن معالجة مياة الصرف الصحي لمواجهة العجز المائي، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن معالجة مياه الصرف الصحى لمواجهة أزمة العجز المائى وتأثر القرة الفقيرة بهذا العجز وحرمانهم من أبسط سبل الحياة، وأكد فؤاد أن الحكومة ليس لديها أي استراتيجية أو خطط بديلة فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحي من أجل سد العجز بين الكمية المستهلكة وبين الحصة الفعلية من مياه نهر النيل المستخدمة فى الشرب والاستخدام الآدمى والموارد المائية المتاحة بالفعل للدولة من أمطار ومياه جوفية وغيرها.
على أن تشهد الجلسة العامة يوم الثلاثاء والأربعاء مناقشة عدد من الأسئلة الخاصة بمشروعات الإسكان الأجتماعي والشباب، وفي هذا السياق قال فؤاد أن هناك ضرورة لاستيضاح أسباب عدم تنفيذ خطة المرافق الخاصة بالمشروعات السكنية كمشروع “ابني بيتك” رغم التزام الشباب ببنود الدولة وقيامهم ببناء الوحدات السكنية الخاصة بهم خلال عام، وهو الشرط الذي وضعته الدولة للمشروع، وأكد أنه سيتم المطالبة بإعلان الخطة والاستراتيجية الزمنية التي تنوى الحكومة انتهاجها لحل تلك الأزمة والمحافظة على حقوق الشباب وإعطاء كل ذى حق حقه.
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