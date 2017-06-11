فيديو.. خالد الجندي: الاعتراف بالخطأ أول طريق التوبة2017-06-11 18:23:47
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الاعتراف بالخطأ أول وسائل التوبة إلى الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول: “الندم توبة”.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد: “أوعى تقول إنك راجل صالح أو مؤمن، لازم تتهم نفسك بالتقصير، لأنك لو معملتش كده يبقى مصيبة سوداء، أهل الجنة، فاكرين نفسهم لا يستحقوها”.
وشدد، على ضرورة أن يقر المسلم بالتقصير في العبادة ويندم على أخطائه، وأن يفعل الخير لمرضاة الله”.
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