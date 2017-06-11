أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضية إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى الأحد المقبل، الموافق 18 يونيو الجاري.

وانعقدت اليوم الأحد ثاني جلسات القضية، التي كان قد تم تأجيلها من قبل لجلسة اليوم .

وحضر جلسة اليوم الأحد، التي عقدت بمقر مجلس الدولة، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تنظر ثاني جلسات الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصري بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري المصري.

واختصمت الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ قضائية وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة اتحاد كرة القدم.