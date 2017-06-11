قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الخطة التنفيذية لمحو الأمية بالمحافظة خلال العام المقبل 2017/2018 تستهدف محو أمية 129 ألفا و302 فرد.

وأكد المحافظ - في تصريح صحفي، اليوم الأحد - اهتمام القيادة السياسية بقضية محو الأمية ومتابعة تنفيذ البرامج الموضوعة للقضاء عليها واعتماد مبلغ 19 مليونا و74 ألف جنيه لتنفيذ خطة محو الأمية خلال العام المقبل بالمحافظة ..لافتا إلى أن هناك العديد من التوجيهات العامة للخطة التنفيذية من أهمها تطبيق اللامركزية في مجال محو الأمية من خلال تحديد إطار عام للخطة بحيث يقوم فرع هيئة محو الأمية بالمحافظة بتوزيع المستهدف من الأشخاص الأميين علي الفصول والمشروعات والدورات الامتحانية طبقا لرؤية كل فرع علي حدة وطبقا لظروف التنفيذ وتوقيتاته وتطوير نظام التواصل مع الشركاء من خلال تفعيل البروتوكولات الموقعة وكذلك التركيز علي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ورصد التجارب الناجحة علي المستوي المحلي وتوثيقها ونشرها.

وشدد المحافظ علي ضرورة فتح فصول محو أمية لذوي الإعاقات المختلفة من أجل التمكين الإجتماعي والاقتصادي لهم وإعادة إنتاج كتيبات تناسب المتحررين من الأمية وضرورة أن يتم تنفيذ خطة محو الأمية بمشاركة طلبة الجامعة والمجتمع المدني ومكلفات الخدمة العامة.