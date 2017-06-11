محافظ سوهاج: خطة محو الأمية للعام المقبل تستهدف 129 ألفا و302 فرد بالمحافظة2017-06-11 18:23:01
قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الخطة التنفيذية لمحو الأمية بالمحافظة خلال العام المقبل 2017/2018 تستهدف محو أمية 129 ألفا و302 فرد.
وأكد المحافظ - في تصريح صحفي، اليوم الأحد - اهتمام القيادة السياسية بقضية محو الأمية ومتابعة تنفيذ البرامج الموضوعة للقضاء عليها واعتماد مبلغ 19 مليونا و74 ألف جنيه لتنفيذ خطة محو الأمية خلال العام المقبل بالمحافظة ..لافتا إلى أن هناك العديد من التوجيهات العامة للخطة التنفيذية من أهمها تطبيق اللامركزية في مجال محو الأمية من خلال تحديد إطار عام للخطة بحيث يقوم فرع هيئة محو الأمية بالمحافظة بتوزيع المستهدف من الأشخاص الأميين علي الفصول والمشروعات والدورات الامتحانية طبقا لرؤية كل فرع علي حدة وطبقا لظروف التنفيذ وتوقيتاته وتطوير نظام التواصل مع الشركاء من خلال تفعيل البروتوكولات الموقعة وكذلك التركيز علي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ورصد التجارب الناجحة علي المستوي المحلي وتوثيقها ونشرها.
وشدد المحافظ علي ضرورة فتح فصول محو أمية لذوي الإعاقات المختلفة من أجل التمكين الإجتماعي والاقتصادي لهم وإعادة إنتاج كتيبات تناسب المتحررين من الأمية وضرورة أن يتم تنفيذ خطة محو الأمية بمشاركة طلبة الجامعة والمجتمع المدني ومكلفات الخدمة العامة.
-
إطلاق جائزة المهرجان الدّولي للشّعر العربي من تونس
تعتزم جمعيّة المهرجان الدّولي للشّعر بتوزر إحداث جائزة عربيّة للشّعر بعنوان دورة المهرجان السّابعة والثّلاثين لسنة 2017، تقدّر قيمتها بــ: 1000 دينار تونسي. وحددت ...Sun, 11 Jun 2017 12:30:44 GMT
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
لجنة الخطة توافق على موازنة النواب بنحو مليار و100 مليون جنيه
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017 /2018، والتي تقدر بنحو مليار ومائة مليون جنيه. وقال ...Sun, 11 Jun 2017 15:59:14 GMT
-
بدء اجتماع البرلمان لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»Sun, 11 Jun 2017 11:15:51 GMT
-
رئيس الوزراء يسلم عقود استثمار «المنطقة الاقتصادية»Sun, 11 Jun 2017 09:29:13 GMT
-
طبيب تركي ينصح الصائمين بالرياضة قبل الإفطار بساعات
وقال عصمت تامر أخصائي التغذية، قوله إن ممارسة تمارين رياضية مكثفة قبل موعد الإفطار يعود بالفائدة على الجسم، حسب “العربية”، عن وكالة “الأناضول” للأنباء، ولفت ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:43 GMT
-
سانا: الجيش السوري يدمر تجمعات لداعش في دير الزورSun, 11 Jun 2017 14:46:34 GMT
-
"الفيفا": نراقب تطورات الأوضاع في قطر قبل مونديال 2022
أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الاتحاد يراقب باهتمام تطورات الأوضاع في قطر، قبل إقامة بطولة كأس العالم 2022 بها. وقال ...Sun, 11 Jun 2017 15:27:22 GMT
-
اردوغان: لم أشهد دعم قطر للإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيقدم كافة أنواع الدعم لدولة قطر، زاعما أنه لم يشهد دعم قطر للإرهاب – على حد قوله. وقال اردوغان من خلال تغريده له على صفحته ...Sun, 11 Jun 2017 07:09:01 GMT