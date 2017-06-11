خالد الجندي: اللي عنده مصايب في حياته يقرأ هذه السورة.. فيديو

نصح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذين يواجهون مشاكل فى العمل والأسرة والشارع، بقراءة سورة الأنبياء، واصفا إياها بأنها تدير المعارك.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد: “اللى عنده هم وضائقة مالية، وديون، اللى الناس بتكرهه، اللى عاوز دعاه يستجاب يقرأ سورة الأنبياء”.