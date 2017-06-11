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"اقتصادية النواب" تراجع أنشطة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومدى توافقها مع القوانين واللوائح
مدحت الشريف

"اقتصادية النواب" تراجع أنشطة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومدى توافقها مع القوانين واللوائح

2017-06-11 18:11:32
أ ش أ

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة اليوم الأحد مراجعة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من النقاط، من بينها تشكيل مجلس إدارة الجهاز بموجب القرار الجمهوري الصادر بتشكيله.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا - يوم الثلاثاء الماضي - لمراجعة التعاقدات الوظيفية وإجراءات وإقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز منذ إنشائه، ومراجعة أسلوب شغل المناصب القيادية في الجهاز ومدى توافق الخبرات والتأهيل العلمي والقدرات الوظيفية لشغل تلك المناصب ومرجعية تقدير الرواتب لهذه المناصب، إلى جانب ما تردد عن مطالبة بعض المطورين التجاريين باستغلال الأراضي التي تم طرحها في بناء فنادق وليس مراكز تجارية.

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