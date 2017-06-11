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وزير شئون النواب: لا يمكن انتظار قرار "الدستورية العليا" بشأن اتفاقية تيران وصنافير
المستشار عمر مروان

وزير شئون النواب: لا يمكن انتظار قرار "الدستورية العليا" بشأن اتفاقية تيران وصنافير

2017-06-11 17:59:08
خاص: محيط

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إنه لا يمكن إرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لحين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنها لأن مدة الانتظار قد تطول.

وقال مراون - خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم /الأحد/ لمناقشة طريقة إقرار الاتفاقية - “إن هناك حكمين متناقضين صدرا من جهتين قضائيتين بشأن الاتفاقية، والأمر أمام المحكمة الدستورية العليا ، ولا نعلم متى تصدر حكمها. الأمر قد يطول”.

ومن جهته، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن :”المجلس مستقل وأي حكم صدر هو والعدم سواء، مضيفا :”المجلس لن يقبل التدخل في اختصاصاته من جانب أي سلطة أيا كانت. لا حجية لحكم على المجلس”.

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