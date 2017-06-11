وزير شئون النواب: لا يمكن انتظار قرار "الدستورية العليا" بشأن اتفاقية تيران وصنافير2017-06-11 17:59:08
قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إنه لا يمكن إرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لحين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنها لأن مدة الانتظار قد تطول.
وقال مراون - خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم /الأحد/ لمناقشة طريقة إقرار الاتفاقية - “إن هناك حكمين متناقضين صدرا من جهتين قضائيتين بشأن الاتفاقية، والأمر أمام المحكمة الدستورية العليا ، ولا نعلم متى تصدر حكمها. الأمر قد يطول”.
ومن جهته، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن :”المجلس مستقل وأي حكم صدر هو والعدم سواء، مضيفا :”المجلس لن يقبل التدخل في اختصاصاته من جانب أي سلطة أيا كانت. لا حجية لحكم على المجلس”.
-
إطلاق جائزة المهرجان الدّولي للشّعر العربي من تونس
تعتزم جمعيّة المهرجان الدّولي للشّعر بتوزر إحداث جائزة عربيّة للشّعر بعنوان دورة المهرجان السّابعة والثّلاثين لسنة 2017، تقدّر قيمتها بــ: 1000 دينار تونسي. وحددت ...Sun, 11 Jun 2017 12:30:44 GMT
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
بدء اجتماع البرلمان لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»Sun, 11 Jun 2017 11:15:51 GMT
-
رئيس الوزراء يسلم عقود استثمار «المنطقة الاقتصادية»Sun, 11 Jun 2017 09:29:13 GMT
-
سانا: الجيش السوري يدمر تجمعات لداعش في دير الزورSun, 11 Jun 2017 14:46:34 GMT
-
"الفيفا": نراقب تطورات الأوضاع في قطر قبل مونديال 2022
أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الاتحاد يراقب باهتمام تطورات الأوضاع في قطر، قبل إقامة بطولة كأس العالم 2022 بها. وقال ...Sun, 11 Jun 2017 15:30:59 GMT
-
طبيب تركي ينصح الصائمين بالرياضة قبل الإفطار بساعات
وقال عصمت تامر أخصائي التغذية، قوله إن ممارسة تمارين رياضية مكثفة قبل موعد الإفطار يعود بالفائدة على الجسم، حسب “العربية”، عن وكالة “الأناضول” للأنباء، ولفت ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:43 GMT
-
اردوغان: لم أشهد دعم قطر للإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيقدم كافة أنواع الدعم لدولة قطر، زاعما أنه لم يشهد دعم قطر للإرهاب – على حد قوله. وقال اردوغان من خلال تغريده له على صفحته ...Sun, 11 Jun 2017 07:09:01 GMT
-
"مدينة الأنبياء" رابع مدينة مقدسة في العالم
يضفي شهر رمضان على مدينة شانلي أورفا التركية، طابعا مميزا، خاصة أنها أحد المزارات الدينية الهامة في تركيا للاعتقاد بمرور عدد من الأنبياء عليها. يطلق الأتراك على ...Sun, 11 Jun 2017 12:32:16 GMT