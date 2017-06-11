في استطلاع بالفيديو أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط لعينة من طلاب الثانوية العامة، أعرب عدد من الطلاب اليوم الأحد عن غضبهم من صعوبة الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ، مؤكدين أن الامتحانين جاءا في مستوى الطالب فوق المتوسط، ويحتاجان لوقت أطول لحلهما؛ مما يهدد احتمالية التحاقهم بكليات القمة.

وأجمع الطلاب الذين تم استطلاع آرائهم على أن امتحان الفيزياء لم يأت من التسريبات التي نشرت قبل الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفين أن بعض الأسئلة جاءت من نماذج وزارة التربية والتعليم، وأن البعض الآخر من الأسئلة جاءت “تعجيزية” وفي مستوى الطالب “العبقري”، وليست للطالب المتوسط.

وأوضح طلاب النظام العلمي أن صعوبة امتحان الفيزياء تلخصت في الرسومات والقوانين، وأن نظام “البوكليت” يحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليه، خاصة أن الامتحان يضم 45 سؤالًا يجب الإجابة عليها في مدة محددة.

وفي السياق ذاته، نوه طلاب النظام الأدبي بصعوبة تطبيق نظام “البوكليت” على مادة التاريخ بسبب طول الامتحان الذي يضم 40 سؤالًا وضيق الوقت.

كما رصدت كاميرا “فيديو أ ش أ” إحدى حالات الإغماء لطالبة عقب خروجها من امتحان الفيزياء في منطقة الدقي.