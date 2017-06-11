حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في 33 مزرعة بكوريا الجنوبية2017-06-11 17:47:03
اكتشفت الحكومة الكورية الجنوبية حالات للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور في 33 مزرعة في أنحاء البلاد، ومن غير الواضح عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس من السلالة شديدة العدوى.
وذكرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية -حسبما نقلت الإذاعة الكورية (كي بي إس) اليوم الأحد- أن الدواجن في ست مزارع أثبتت إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور، بما في ذلك ثلاث مزارع في منطقة “ايمسيل”، ويتم إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد إذا ما كانت الدواجن قد أصيبت بنوع من الفيروس شديد العدوى من سلالة “إتش 5 إن 8”.
يذكر أن الوزارة أكدت إصابة سابقة بإنفلونزا الطيور في بوسان على أنها من سلالة “إتش 5 إن 8”، ولفتت إلى أن هذا الفيروس شديد العدوى قد تم تأكيد الإصابة به في 12 مزرعة بما في ذلك 3 مزارع في جيجو.
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