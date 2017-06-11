نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد تقارير وسائل الإعلام الأجنبية، التي ذكرت أن باكستان تخطط لإرسال 20 ألف جندي إلى قطر في أعقاب الانهيار في العلاقات الدبلوماسية بين قطر وعدد من الدول العربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية “نفيس زكريا” - حسبما ذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، اليوم الأحد، إن تقارير وسائل الإعلام الأجنبية ملفقة ولا أساس لها، مضيفا أنها جزء من حملة خبيثة تسعى إلى وضع أسفين بين باكستان وحلفائها الخليجيين، واصفا تلك التقارير بالـ”سخف”.

وكانت شبكة “تي أر تي” التركية المملوكة للحكومة التركية، قد ذكرت في وقت سابق أن مشروع قانون يسعى إلى نشر 20 ألف جندي باكستاني في قطر قد عرض على الجمعية الوطنية الباكستاني، وتمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي قطعت مصر و السعودية والإمارات والبحرين واليمن والمالديف علاقاتها مع قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب في خلاف غير مسبوق بين أقوى أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ونفت قطر هذه المزاعم ووصفتها بأنها “كاذبة ولا أساس لها”.

وتوصف الأزمة بأنها الأكبر في الشرق الأوسط، وقد نأت باكستان بنفسها عن الأزمة وتبحث عن حلول للازمة، وأكدت باكستان، في ردها على أزمة الشرق الأوسط، على ضرورة الوحدة في العالم الإسلامي، وحثت البلدان المعنية على الدخول في حوار.