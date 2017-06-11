قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017 /2018، والتي تقدر بنحو مليار ومائة مليون جنيه.

وقال عمر - في تصريحات عقب اجتماع اللجنة المغلق اليوم برئاسة النائب حسين عيسى - إن موازنة مجلس النواب زادت بنحو 123 مليون جنيه، حيث كانت تبلغ في العام المالي الجاري (2016/2017) 977 مليون جنيه.

وأضاف عمر أن الأجور في الباب الأول من موازنة البرلمان للعام المالى الجديد بلغت نحو 800 مليون جنيه، مقابل 708 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2016/2017، بزيادة تقدر بنحو 92 مليون جنيه، وتبلغ مكافآت وبدلات النواب نحو 40 مليون جنيه.