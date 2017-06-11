التقى وزير السياحة يحيى راشد بمجموعة من المرشدين السياحيين للاستماع إليهم ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه الإرشاد السياحي في مصر، وذلك في ضوء حرص ومساعي وزارة السياحة للاهتمام بملف الإرشاد السياحي في مصر، الذي عانى لفترات طويلة.

وأشاد وزير السياحة - خلال اللقاء اليوم /الأحد/ - بدور المرشدين السياحيين باعتبارهم سفراء لبلادهم، مثمنا دورهم الفعال في خدمة المنظومة السياحية؛ حيث أن المرشد السياحي المصري لديه قدرة كبيرة على إعطاء صورة إيجابية للسائح عن المقصد المصري، كما أشاد بدور النقابة العامة للمرشدين السياحيين.

ومن جانبهم، أشاد المرشدون السياحيون، في بيان، بلقائهم بالوزير، مؤكدين أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي بها وزير سياحة بالمرشدين ويقوم بمناقشتهم والاستماع إلى مشاكلهم.

وأوضح البيان أن وزير السياحة استمع للمشاكل والمعوقات التي تواجههم، واعدا إياهم بأن الوزارة سوف تبذل قصارى الجهد لإيجاد الحلول الممكنة لهذه المشاكل.