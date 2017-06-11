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أول فريق صيني للمروحيات يصل الخرطوم
قوات حفظ السلام الدولية

للانضمام إلى قوات حفظ السلام الأممية غربي السودان

أول فريق صيني للمروحيات يصل الخرطوم

2017-06-11 17:30:26
خاص: محيط

وصل أول فريق صيني للمروحيات إلى الخرطوم اليوم الأحد للانضمام إلى قوات حفظ السلام الدولية المشتركة في إقليم دارفور بغربي السودان (يوناميد).
ووفقا لما نشر بالإعلام الرسمي الصيني، يتكون الفريق من 12 جنديا من جملة 140 عنصرا سيتم إرسالهم على دفعات، وذلك في إطار مشاركة الصين في بعثة يوناميد ، كما وصلت برفقة الفريق الصيني للمروحيات، مروحيتان صينيتان، من طراز (مي-171).

ومن المنتظر أن تصل مروحيتان أخريتان لاحقا، ليصل مجموع الطائرات المروحية إلى أربعة .

ويتبع فريق المروحيات الصيني اللواء الجوي من مجموعة الجيوش رقم 81 لجيش التحرير الشعبي الصيني ، وسيقوم الفريق بعدد من المهام، بما فيها الدوريات الجوية ونقل قوات حفظ السلام وإجلاء الأفراد الذين تم إنقاذهم والإمدادات الجوية .

وأكد قوان أي بينغ، الملحق العسكري لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم - في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية - إن الحكومة في بكين مهتمة بتحقيق السلام في إقليم دارفور، وأن هذا الفريق يشكل مساهمة في عمليات حفظ السلام في السودان.

وأضاف ” بعد وقت قصير ستنتقل هذه الطائرات إلى إقليم دارفور للمشاركة في عمليات حفظ السلام هناك” .
وتشارك الصين بفعالية في عمليات حفظ السلام الأممية منذ أكثر من 25 عاما ، وحاليا، هناك 2622 من قوات حفظ السلام الصينيين في مناطق مضطربة من العالم، وذلك وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر في يوليو 2016.

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