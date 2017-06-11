للانضمام إلى قوات حفظ السلام الأممية غربي السودان
أول فريق صيني للمروحيات يصل الخرطوم2017-06-11 17:30:26
وصل أول فريق صيني للمروحيات إلى الخرطوم اليوم الأحد للانضمام إلى قوات حفظ السلام الدولية المشتركة في إقليم دارفور بغربي السودان (يوناميد).
ووفقا لما نشر بالإعلام الرسمي الصيني، يتكون الفريق من 12 جنديا من جملة 140 عنصرا سيتم إرسالهم على دفعات، وذلك في إطار مشاركة الصين في بعثة يوناميد ، كما وصلت برفقة الفريق الصيني للمروحيات، مروحيتان صينيتان، من طراز (مي-171).
ومن المنتظر أن تصل مروحيتان أخريتان لاحقا، ليصل مجموع الطائرات المروحية إلى أربعة .
ويتبع فريق المروحيات الصيني اللواء الجوي من مجموعة الجيوش رقم 81 لجيش التحرير الشعبي الصيني ، وسيقوم الفريق بعدد من المهام، بما فيها الدوريات الجوية ونقل قوات حفظ السلام وإجلاء الأفراد الذين تم إنقاذهم والإمدادات الجوية .
وأكد قوان أي بينغ، الملحق العسكري لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم - في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية - إن الحكومة في بكين مهتمة بتحقيق السلام في إقليم دارفور، وأن هذا الفريق يشكل مساهمة في عمليات حفظ السلام في السودان.
وأضاف ” بعد وقت قصير ستنتقل هذه الطائرات إلى إقليم دارفور للمشاركة في عمليات حفظ السلام هناك” .
وتشارك الصين بفعالية في عمليات حفظ السلام الأممية منذ أكثر من 25 عاما ، وحاليا، هناك 2622 من قوات حفظ السلام الصينيين في مناطق مضطربة من العالم، وذلك وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر في يوليو 2016.
-
إطلاق جائزة المهرجان الدّولي للشّعر العربي من تونس
تعتزم جمعيّة المهرجان الدّولي للشّعر بتوزر إحداث جائزة عربيّة للشّعر بعنوان دورة المهرجان السّابعة والثّلاثين لسنة 2017، تقدّر قيمتها بــ: 1000 دينار تونسي. وحددت ...Sun, 11 Jun 2017 12:30:44 GMT
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
بدء اجتماع البرلمان لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»Sun, 11 Jun 2017 11:15:51 GMT
-
رئيس الوزراء يسلم عقود استثمار «المنطقة الاقتصادية»Sun, 11 Jun 2017 09:29:13 GMT
-
سانا: الجيش السوري يدمر تجمعات لداعش في دير الزورSun, 11 Jun 2017 14:46:34 GMT
-
"الفيفا": نراقب تطورات الأوضاع في قطر قبل مونديال 2022
أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الاتحاد يراقب باهتمام تطورات الأوضاع في قطر، قبل إقامة بطولة كأس العالم 2022 بها. وقال ...Sun, 11 Jun 2017 15:30:59 GMT
-
طبيب تركي ينصح الصائمين بالرياضة قبل الإفطار بساعات
وقال عصمت تامر أخصائي التغذية، قوله إن ممارسة تمارين رياضية مكثفة قبل موعد الإفطار يعود بالفائدة على الجسم، حسب “العربية”، عن وكالة “الأناضول” للأنباء، ولفت ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:43 GMT
-
اردوغان: لم أشهد دعم قطر للإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيقدم كافة أنواع الدعم لدولة قطر، زاعما أنه لم يشهد دعم قطر للإرهاب – على حد قوله. وقال اردوغان من خلال تغريده له على صفحته ...Sun, 11 Jun 2017 07:09:01 GMT
-
"مدينة الأنبياء" رابع مدينة مقدسة في العالم
يضفي شهر رمضان على مدينة شانلي أورفا التركية، طابعا مميزا، خاصة أنها أحد المزارات الدينية الهامة في تركيا للاعتقاد بمرور عدد من الأنبياء عليها. يطلق الأتراك على ...Sun, 11 Jun 2017 12:32:16 GMT