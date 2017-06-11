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"الفيفا": نراقب تطورات الأوضاع في قطر قبل مونديال 2022
اسبوع الفيفا

"الفيفا": نراقب تطورات الأوضاع في قطر قبل مونديال 2022

2017-06-11 17:15:29
خاص: محيط

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الاتحاد يراقب باهتمام تطورات الأوضاع في قطر، قبل إقامة بطولة كأس العالم 2022 بها.

وقال إنفانتينو - في تصريحات لصحيفة (لوماتان ديمونش) السويسرية، اليوم الأحد - “نحن أمام أزمة دبلوماسية في قطر.. ولكن الدور الأساسي للفيفا، كما أعرفه هو التعامل مع كرة القدم وليس التدخل في القضايا الجيوسياسية”.. وعلى الرغم من ذلك، أقر إنفانتينو بأن الفيفا ينبغي عليه أن يبقى منتبها لما يحدث في قطر.

وأضاف نراقب باهتمام تطورات الأوضاع، كما أننا على اتصال مع السلطات العليا في قطر واللجنة المنظمة.. وإذا كان بمقدور الفيفا أن يفعل شيئا للمساعدة بأي طريقة، سنعرض مساعدتنا بالطبع، وأثق في أن المنطقة ستعود إلى الوضع الطبيعي.

يذكر أن دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالإضافة إلى فرض حصار بري وبحري وجوي عليها، بسبب دعمها وتمويلها للمنظمات الإرهابية.

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