أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الخلافة والإمامة ليست ركنا من أركان الإسلام، موضحا أن مذهب أهل السنة والجماعة لم يكن فيه أصل من أصول الخلافة العظمى أو ركن من أركان الإسلام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعين له خليفة والموضوع كان اجتهاديًا.

وقال في حواره ببرنامج “مكارم الأخلاق”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد إن الشيعة يعتبرون الخلافة ركن من أركان الإسلام ومنصب سياسي وهذا خطأ، منوها أن الولاية قد تكون لمعاق أو امرأة أو ذمي غير مسلم.

وأكد أن الجماعات التكفيرية جهلاء بالإسلام ولم يعلموا بأصوله الصحيح، وإنما تعاملوا بمزايدة واعتبروا السياسة جزءًا من أصول الدين.