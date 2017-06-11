شنت طائرات حربية، يشتبه في أنها أمريكية، غارات جوية على قواعد لحركة الشباب الصومالية جنوبي البلاد.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم /الأحد/ أن الغارات استهدفت قرية تعد قاعدة لوجيستية لمسلحي الحركة في إقليم شابيلي السفلي.. ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط ضحايا بين عناصر الحركة.

وتأتي الغارات الجوية بعد ساعات قليلة من هجوم للقوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أميصوم) وقوات أمريكية على عدة مواقع لحركة الشباب في الإقليم.