عبدالعال: حق الإدارة لا يكسب السيادة على الأرض حتى لو طالت مدته2017-06-11 17:07:18
أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم حول طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن حق الإدارة لا يكسب السيادة على الأرض حتى لو طالت مدة هذه الإدارة عليها.
جاءت كلمة الدكتور عبدالعال ردا على ما أثاره النائب هيثم الحريري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد من أن هناك كتابا قديما صادر من وزارة الخارجية يشير إلى تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، مطالبا الحكومة بإحضار الكتاب للمناقشة داخل اللجنة.
وأشاد عبدالعال بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أرض الوطن، قائلا “من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط في الأرض”.
ومن جهته، قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة إن المقصود بالأعمال السيادية هي تلك التي تصدر من الدولة كسلطة حكم وليس سلطة إدارة.
ومن جانبه، قال أحد ممثلي الحكومة “إن السيادة لا يمكن اكتسابها بموجب وضع اليد، وأن حق الإدارة يعطي الدولة حقوقا وفقا للأعراف الدولية، لافتا إلى أن الوجود المصري على جزيرتي تيران وصنافير كان وجودا إداريا وفقا للتوافق بين مصر والسعودية خلال ظرف سياسي بعينه”.
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