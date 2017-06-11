أعلنت وزارة الآثار الموافقة على الدخول المجاني لذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين لجميع المتاحف والمناطق الأثرية المفتوحة للزيارة.

ويأتي قرار وزارة الآثار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تخصيص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر الشباب، الذي عقد مؤخرا بمحافظة الإسماعيلية.

كما تمت الموافقة على إطلاق (تصريح القاهرة) بدءا من شهر نوفمبر القادم للأجانب، ويسمح (تصريح القاهرة) بزيارة جميع المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار تصريح سنوي لزيارة أحد المتاحف بفئة 200 جنيه للمصريين و50 جنيها للطلاب المصريين، و90 يورو أو 100 دولار للأجانب، و45 يورو أو 50 دولارا للطلاب الأجانب بالإضافة إلى مرافق.

كما وافقت الوزارة على إنشاء وحدة إدارة لمواقع التراث العالمي بإدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي وملفات التعاون الدولي التابعة للمكتب الفني للوزير، وإنشاء إدارة تطوير المواقع الأثرية لمتابعة أعمال المناطق الأثرية وتطويرها وتحسين مستوى الخدمات بها، فضلا عن الموافقة على المشروع القومي لتسجيل وتوثيق الآثار الثابتة.