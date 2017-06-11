وزير التعليم العالي: الاستعانة بشباب البرنامج الرئاسي لتطوير العمل بقطاعات الوزارة2017-06-11 17:08:41
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار أهمية توفير مساحة من التواصل المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب، مشيرا إلى أهمية دور الشباب خلال المرحلة القادمة وقدراتهم على تحقيق خطط التنمية الشاملة بوصفهم شريكا أساسيا في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي اليوم /الأحد/ بعدد من خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وذلك في ضوء التوجه العام للدولة للاستفادة من الخبرات والقدرات الشبابية في تطوير منظومة العمل الحكومي، بحضور الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.
واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى مقترحات وآراء شباب البرنامج الرئاسي ورؤيتهم للتطوير، مؤكدا أنه سيستعين بهؤلاء الكفاءات الشبابية في تطوير العمل بقطاعات الوزارة، وخاصة في مجالات البحث العلمي والمستشفيات الجامعية والتخطيط الإستراتيجي لتحقيق الاستفادة المثلى منهم.
جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة مشكلات المجتمع.
-
إطلاق جائزة المهرجان الدّولي للشّعر العربي من تونس
تعتزم جمعيّة المهرجان الدّولي للشّعر بتوزر إحداث جائزة عربيّة للشّعر بعنوان دورة المهرجان السّابعة والثّلاثين لسنة 2017، تقدّر قيمتها بــ: 1000 دينار تونسي. وحددت ...Sun, 11 Jun 2017 12:30:44 GMT
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
بدء اجتماع البرلمان لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»Sun, 11 Jun 2017 11:15:51 GMT
-
رئيس الوزراء يسلم عقود استثمار «المنطقة الاقتصادية»Sun, 11 Jun 2017 09:29:13 GMT
-
سانا: الجيش السوري يدمر تجمعات لداعش في دير الزورSun, 11 Jun 2017 14:46:34 GMT
-
"الفيفا": نراقب تطورات الأوضاع في قطر قبل مونديال 2022
أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الاتحاد يراقب باهتمام تطورات الأوضاع في قطر، قبل إقامة بطولة كأس العالم 2022 بها. وقال ...Sun, 11 Jun 2017 15:30:59 GMT
-
طبيب تركي ينصح الصائمين بالرياضة قبل الإفطار بساعات
وقال عصمت تامر أخصائي التغذية، قوله إن ممارسة تمارين رياضية مكثفة قبل موعد الإفطار يعود بالفائدة على الجسم، حسب “العربية”، عن وكالة “الأناضول” للأنباء، ولفت ...Sun, 11 Jun 2017 02:31:43 GMT
-
اردوغان: لم أشهد دعم قطر للإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيقدم كافة أنواع الدعم لدولة قطر، زاعما أنه لم يشهد دعم قطر للإرهاب – على حد قوله. وقال اردوغان من خلال تغريده له على صفحته ...Sun, 11 Jun 2017 07:09:01 GMT
-
"مدينة الأنبياء" رابع مدينة مقدسة في العالم
يضفي شهر رمضان على مدينة شانلي أورفا التركية، طابعا مميزا، خاصة أنها أحد المزارات الدينية الهامة في تركيا للاعتقاد بمرور عدد من الأنبياء عليها. يطلق الأتراك على ...Sun, 11 Jun 2017 12:32:16 GMT