صرف العلاوة الاجتماعية الـ 10 % عن 2016 للعاملين بالوطنية للإعلام2017-06-11 16:54:43
أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توفير اعتمادات مالية جديدة لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام 10 % والمستحقة عن عام 2016 ، مشيرا إلى أنه سوف يتم الصرف للعاملين خلال الأيام القليلة القادمة .
وأشار - في بيان للهيئة - إلى أن الهيئة تعمل بجهد متواصل لتحقيق كافة أهداف الإصلاح والتطوير في إطار المبادئ والمعايير المهنية التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماعه برؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية ، مضيفا أن أبناء الهيئة سيبذلون المزيد من الجهد لتحقيق كافة أهداف الإصلاح والتطوير، وللحفاظ على ثقة الدولة المصرية في الإعلام الوطني ودعمها له.
وكان حسين زين قد سعى لدى الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف العلاوة ، وتوجه نيابة عن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بالشكر والتقدير للدولة المصرية على دعم مؤسساتها لتحقيق مصلحة العاملين بها.
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