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طائرتا استطلاع إسرائيليتين تخترقان الأجواء اللبنانية
عناصر من الجيش اللبناني

طائرتا استطلاع إسرائيليتين تخترقان الأجواء اللبنانية

2017-06-11 16:56:48
أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين اخترقتا اليوم الأحد الأجواء اللبنانية.
وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أن طائرتي استطلاع تابعتين لإسرائيل اخترقتا الأجواء اللبنانية فوق بلدة علما الشعب، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرتا الأجواء اللبنانية.

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