"مدينة الأنبياء" رابع مدينة مقدسة في العالم

يضفي شهر رمضان على مدينة شانلي أورفا التركية، طابعا مميزا، خاصة أنها أحد المزارات الدينية الهامة في تركيا للاعتقاد بمرور عدد من الأنبياء عليها. يطلق الأتراك على ...