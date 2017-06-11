تفقد محافظ المنيا اللواء عصام البديوي اليوم “الأحد” ، أعمال رصف مساكن الـ 480 وحدة سكنية (عمارات تبارك) بمدينة المنيا الجديدة ، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية مليونين و600 ألف جنيه ، باعتماد من الخطة العامة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للعام المالي الجاري 2016- 2017 ، شاملة أعمال تركيب بلدورات على جانبي الطريق وأحواض زهور وأشجار زينة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الجهات القائمة على أعمال تنفيذ رصف الطريق، لافتاً إلى أن الطريق سيساهم وبشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتخفيف العبء عن المواطنين في ارتياد الطريق .

وقال نائب رئيس مركز ومدينة المنيا مجدي نصر، إن أعمال الرصف نفذها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.