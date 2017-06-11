نظمت شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لشركة هيونداي موتور العالمية، لقاءا اعلاميا لإطلاق حملة “سلامتك تهمنا”، للعام الثاني علي التوالي، وذلك بعد أن حققت الحملة نجاحًا كبيرًا العام الماضي وحظيت بتفاعل كبير وتجاوب من كافة الحضور، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية نحو تحقيق هدف السلامة للجميع على الطرق، وحرصها على رفع مستوي الوعي لدي السائقين للالتزام بأساليب القيادة الآمنة، مما يساهم في خفض معدلات حوادث الطرق وتحسين معدلات الأمن والسلامة.

وقد شارك في حضور الدورة التدريبية العام الماضي 1000 سائق، منهم قائدي السيارات الملاكي، والأتوبيسات، والنقل، وقد رحبت بعض الشركات الكبيرة والمدارس بمشاركة سائقيها في هذا التدريب لما يمثله من قيمة حقيقة لحماية السائق وأرواح الآخرين.

واستكمالًا لهذا النجاح، وحرصًا من شركتي جي بي أوتو وهيونداي موتور العالمية علي نشر مزيدًا من الوعي والفهم العلمي للسلوكيات الآمنة للقيادة، تقدم الشركتين هذا العام في حملة “سلامتك تهمنا” برنامجًا معتمدًا من هيئة السلامة والمراقبة على القيادة البريطانية، يتناول هذا البرنامج التدريبي أبعاد السلوكيات والأساليب الخاطئة،

مثل: استخدام الهاتف المحمول، وعدم ربط حزام الأمان، والقيادة تحت تأثير الإجهاد والمواد المخدرة، وبالإضافة إلى الإجراءات المهمة التي تحد من مخاطر القيادة.

ويمكن لجميع الشركات والهيئات وقائدي السيارات المشاركة والاستفادة من هذا البرنامج من خلال الحضور أيام التدريب التي ستبدأ مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، بمبنى أكاديمية غبور بأبو رواش، على مدار أربعة أشهر كاملة، وسيمثل خريجي هذه الدورة التدريبة نواة جديدة تساعد على التقليل من معدلات حوادث الطرق في مصر، التي تعد في مقدمة الدول التي تعاني من حوادث الطرق وما ينتج عنها من قتلي وجرحي بأرقام قياسية نتيجة عدم وجود الوعي الكافي حول كيفية القيادة السليمة لدى السائقين.

يمكن لراغبي الاشتراك التقدم لهذه الدورة التدريبة من خلال التسجيل على صفحة هيونداي مصر Hyundai Egypt على الفايسبوك، أو الاتصال على رقم 16661، بعد عيد الفطر مباشرة.