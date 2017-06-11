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شيخ الأزهر: "مفيش حاجة اسمها حواء أخرجت آدم من الجنة"
شيخ الازهر احمد الطيب

شيخ الأزهر: "مفيش حاجة اسمها حواء أخرجت آدم من الجنة"

2017-06-11 16:46:44
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أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عدم صحة ما تردد بخصوص أن حواء هى السبب وراء خروج سيدنا آدم من الجنة، موضحًا ان القرآن رد على هذا الأمر.

وقال في برنامجه “الإمام الطيب” المذاع على شاشة “سي بي سي”، اليوم الأحد، إن الأمر الإلهي بعدم الطعام من هذه الشجرة صدر لهما هما الإثنين، ولكن “آدم وحواء” عصيا الأمر سويا، والنتيجة لعصيان الأمر وقع عليهما الإثنين، فضلا على أنهم شعروا سويا بالندم.

وأردف “مفيش حاجة اسمها ستنا حواء أخرجت أبونا آدم من الجنة”.

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