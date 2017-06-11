· سعر سهم ايجيترانس يتضاعف من 4 جنيهات إلى 9.1 جنيه

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس (ETRS.CA; ETRS EY Equity)، كبرى الشركات المصرية المتخصصة في خدمات النقل المتكامل واللوجستيات، عن نتائجها المالية المُجمّعة خلال الربع الأول من العام المالي 2017. وقد أظهرت النتائج قدرة المجموعة على الاحتفاظ بإيراداتها المرتفعة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من التحديات السوقية والتشغيلية، مدفوعة بالنمو الكبير في إيرادات التشغيل لكافة أنشطة الشركة، حيث حافظت ايجيترانس على أدائها القوي استمراراً للنتائج المتميزة التي حققتها منذ نهاية العام الماضي.

لقد شهد الربع الأول من 2017 نمو إيرادات النشاط بنسبة 282.4% لتصل إلى 110.5 مليون جنيه نتيجة مواصلة ايجيترانس لأنشطتها بالمشروعات الكبرى والتي امتد العمل بها خلال الربع الأول من العام، وكذلك بسبب تحسن الأداء الذي شهدته المصرية لأعمال النقل الفني (ايتال). لقد ساهمت النتائج المالية القوية التي حققتها ايجيترانس في جعلها أكبر شركة رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالسوق المصري. من ناحية أخرى، اقترن النمو الكبير في إيرادات النشاط بتحسن ملحوظ في معدل التكاليف/الإيرادات والذي وصل إلى 1,226 نقطة أساس ليسجل 55.8% في الربع الأول من 2017 مقابل 68% خلال نفس الفترة من 2016، وهو ما ساهم في زيادة هامش مجمل الربح ليصل إلى 37.5% مقابل 11.4% خلال نفس الفترة من 2016. أما صافي الربح بعد الضرائب فقد بلغ 20.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 (أكثر 3.3 مرة من صافي الأرباح بعد الضرائب خلال الربع الأول من 2016 والذي وصل إلى 6.1 مليون جنيه) بهامش صافي ربح وصل إلى 18.3% مقارنة بهامش صافي ربح أعلى وصل إلى 21% خلال نفس الفترة من 2016، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحمل الشركة لضرائب أعلى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بفترة المقارنة العام الماضي.

وتعليقاً على تلك النتائج المتميزة، تقول عبير لهيطه-رئيس مجلس إدارة ايجيترانس: “لقد شهدت قوائمنا المالية تغيرات جذرية خلال الشهور الاثنى عشر الأخيرة. وتواصل ايجيترانس تركيزها على ممارسة الأنشطة التي تتمتع بهوامش ربح وعوائد مرتفعة، مع تطبيق خطط عملية لتخفيض تكاليف التشغيل في كل الأنشطة التي نمارسها، ودعم وتقوية مركزنا المالي، وتنفيذ المزيد من التحسينات الهيكلية. وقد حصدت النتائج المالية للربع الأول من العام المالي ثمار هذه التغييرات، حيث حققت الشركة تدفقات نقدية قوية زادت من قدرات الشركة والاستدامة المالية لأنشطتها”

هذا وقد وصلت إيرادات النشاط المستقلة لشركة ايجيترانس إلى 90.2 مليون جنيه (بنسبة زيادة سنوية قدرها 248.3%)، بينما زادت تكاليف التشغيل بنسبة 197.7% لتصل إلى 57.7 مليون جنيه. في نفس الوقت، زادت مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العامة بنسبة 21.8% لتصل إلى 6.3 مليون جنيه. ونتيجة لذلك، شهد هامش مجمل الربح تحسناً كبيراً مسجلاً 26.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقابل 1.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2016. من ناحية أخرى، صعد صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة هائلة وصلت إلى 572% حيث بلغ 24.1 مليون جنيه في الربع الأول من 2017، مقابل 3.6 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أما المصرية لأعمال النقل الفني (ايتال) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ايجيترانس، فقد قامت بتنفيذ عمليات النقل المتخصص للطرود ذات الأوزان والأبعاد الشاذة للمشروعات الكبرى المذكورة من قبل، بالإضافة إلى أعمالها المعتاد. ونتيجة لذلك، تمكنت ايتال من تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وصل إلى 8.7 مليون جنيه في الربع الأول من 2017، مقارنة بصافي ربح وصل إلى 1.2 مليون جنيه في الربع الأول من 2016 بزيادة سنوية وصلت لحوالي 6 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وتمكنت ايجيترانس لحلول المستودعات EDS، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ايجيترانس تتخصص في تخزين وتنظيف وإصلاح حاويات الأيزو تانك، من تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وصل إلى 0.12 مليون دولار في الربع الأول من 2017، مقارنة بصافي ربح 0.15 مليون دولار في الربع الأول من 2016 بنسبة تناقص سنوية وصلت إلى 19.7% نتيجة زيادة الضرائب خلال الفترة.

وفي ظل الظروف الحالية لصناعة النقل والخدمات اللوجستية والتي مازالت متأثرة بتقلص حجم التجارة، واصلت ايجيترانس أدائها المتميز والإيجابي منذ نهاية 2016، خاصة مع حدوث المزيد من التحسن في هوامش التشغيل وصافي الربح. وتوضح لهيطه هذه النقطة بقولها: “إنّ أدائنا القوي الذي مازال يميزنا عن باقي منافسينا في السوق المصري يعود في المقام الأول للثقة التي يضعها فينا عملاؤنا باعتبارنا شريك موثوق فيه ويمكن الاعتماد عليه، هذا إلى جانب الممارسات التشغيلية والإدارية الصارمة التي تطبقها ايجيترانس على كافة أنشطتنا. وعلى الرغم من التحديات التي مازالت تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السوق المصري، إلا أننا مازلنا على ثقة من قدرة استراتيجية الشركة على تحسين كافة نتائجنا التشغيلية خلال الربع القادم، اعتماداً على مشروعاتنا الحالية والمستقبلية، مع تركيزنا بشكل رئيسي على الكفاءة التشغيلية والابتكار لصالح قاعدة عملائنا. إننا سنواصل دعمنا لمكانتنا السوقية باعتبارنا من كبرى الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي”

إنّ المشروعات الكبرى في مجال توليد الطاقة الكهربائية والتي يأتي على رأسها محطتي بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذهما شركة سيمنس الألمانية ومحطة جنوب حلوان التي تنفذها شركة ميتسوبيشي هيتاشي واصلت دورها كعامل رئيسي ومحرك أساسي للنمو الكبير في الإيرادات الذي حققته الشركة خلال الربع الأول من 2017، كما ساهمت تلك المشروعات في التأثير بشكل ايجابي على كافة الأنشطة التي تمارسها الشركة مثل النقل البري والتخزين والخدمات الأخرى. ومؤخراً وقّعت ايجيترانس على عقد خدمات جديد خلال الربع الأول من 2017 لنقل خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة. ومن المتوقع أن تمتد أعمال المشروع حتى الربع الثالث من 2017.