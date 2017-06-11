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شعبة الأرز باتحاد الصناعات يعلن تحديد سعر جديد لتوريد الأرز بعد عيد الفطر
نخالة الارز

شعبة الأرز باتحاد الصناعات يعلن تحديد سعر جديد لتوريد الأرز بعد عيد الفطر

2017-06-11 16:30:34
خاص: محيط

صرح رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بأنه التقي بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مساء أمس، حيث اتفقا علي عقد اجتماعا آخر مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات مضارب قطاع الأعمال بالإضافة إلي لجنة من وزارة الزراعة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات والجهات المعنية، وذلك بعد أجازة عيد الفطر لتحديد سعر توريد محصول الأرز الجديد.

وقال رئيس شعبة الأرز - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - “إن الاجتماع يهدف إلى تحديد سعر عادل للمحصول لا يضر بمصلحة المنتج أو المستهلك”.
وأوضح أن موسم زراعة الأرز بمصر يبدأ في 15 يوليو المقبل ويستمر حتى شهر نوفمبر القادم، منوها بأن عملية التوريد للتموين مستمرة وستتضاعف خلال الفترة القادمة بحيث تصل إلي 100 ألف طن شهري، إذا رغبت وزارة التموين في ذلك.‎

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