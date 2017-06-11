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مقتل أربعة مسلحين أفغان في انفجار قنبلة شرق البلاد
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مقتل أربعة مسلحين أفغان في انفجار قنبلة شرق البلاد

2017-06-11 16:26:43
خاص: محيط

قتل 4 مسلحين على الأقل جراء انفجار قنبلة كانوا يزرعونها في إقليم ننجرهار الأفغاني.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الأحد، عن فيلق سلاب 201، التابع للجيش الوطني الأفغاني في شرق البلاد أن خمسة مسلحين آخرين أصيبوا في الانفجار.
ولم ترد تفاصيل أخرى عن الحادث.‎

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