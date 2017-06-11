بنك الإمارات دبي يطلق برنامج للمسؤلية الإجتماعية فى مصر2017-06-11 16:25:30
فى إطار حرصه على الإلتزام بتنمية المجتمعات التى يعمل بها وتحسين مستوى معيشتها، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن إطلاق برنامج للمسؤولية الاجتماعية فى مصر.
البرنامج الجديد يتكامل مع رؤية مصر 2030 والأهداف التنموية للأمم المتحدة، وقد حاز هذا المفهوم على العديد من الجوائز عندما طبقته مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لمساهمته الفاعلة فى النهوض بالمجتمعات.
يعتمد برنامج المسؤولية الإجتماعية الذى يتبناه بنك الإمارات دبي الوطني مصر على 3 محاور رئيسية، الأول تعزيز فرص العمل للشباب من خلال التدريب والتوجيه والدمج فى الشبكات الوظيفية وبناء القدرات وغيرها من الجهود، والثاني إيجاد فرص عمل للمرأة عن طريق تنمية مهاراتها ودمجها فى منظومة ريادة الاعمال، والمحور الثالث إطلاق “برنامج التبادل” “Exchanger Programme” الذي يوفر فرص عمل تطوعية منتظمة لـ 2100 موظف في البنك وهو البرنامج الذى فاز بجائزة الإستدامة لأفضل عمل تطوعي في الخليج عام 2016.
صرح الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر خيليان فان دير تول “تتمتع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بسجل حافل من النجاحات والإنجازات في مجال المسؤلية المجتمعية، ويسرني أن تطلق المجموعة برنامجها الرائد للمسؤولية الاجتماعية فى مصر مما يساعدنا على دعم المناطق ذات الأولوية بصورة أفضل طبقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، فنحن ملتزمون التزاما تاماً بدعم المجتمع المحلي هنا في مصر ومساندة الشعب المصري “.
ولتشجيع العاملين على المساهمة بفاعلية فى أنشطة المسؤولية الإجتماعية، قرر بنك الإمارات دبى الوطنى مصر منح كل موظف يوم إجازة سنوياً للتطوع للمشاركة في فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية بالمشاركة مع المنظمات المصرية الخيرية غير الهادفة للربح.
ومن المقرر أن يتم التوسع في أنشطة المسؤولية الاجتماعية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال 2018 لتشمل محورين رئيسيين هما #معا_بلا_حدود #TogetherLimitlessالمنصة الرائدة للأشخاص ذوي الإعاقات، و#موني_وايز#moneywise لتشجيع وتعزيز محو الامية المالية.
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