دمرت وحدات من الجيش السوري بتغطية من الطيران الحربي تحصينات وتجمعات لتنظيم (داعش) الإرهابي في دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد أن سلاح الجو السوري وجه ضربات مكثفة على تجمعات ونقاط تحصين للتنظيم في محيط منطقة البانوراما، وكازية الإيمان، والثردة، ومفرق الثردة، وتلة علوش، وحي العرفي، وقرية الجنينة، ما أسفر عن إيقاع العديد من القتلي والمصابين من عناصر (داعش)، بالإضافة إلي تدمير آلياتهم.

وأشارت الوكالة السورية إلي اشتباك وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية من (داعش) هاجمت نقاطا عسكرية في محيط منطقة البانوراما، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وفرار الباقين، كما دمرت وحدات من الجيش مستودع ذخيرة لداعش، وأوقعت 82 إرهابيا بين قتيل ومصاب قرب ساتر التنمية في محيط منطقة البانوراما ودوار التأمينات وبناء المالية وجامع حفصة بمدينة دير الزور خلال الـ48 ساعة الماضية.