 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 04:33 مساءً
روابط سريعة
سانا: الجيش السوري يدمر تجمعات لداعش في دير الزور
الجيش السوري

سانا: الجيش السوري يدمر تجمعات لداعش في دير الزور

2017-06-11 16:32:57
أ ش أ

دمرت وحدات من الجيش السوري بتغطية من الطيران الحربي تحصينات وتجمعات لتنظيم (داعش) الإرهابي في دير الزور.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد أن سلاح الجو السوري وجه ضربات مكثفة على تجمعات ونقاط تحصين للتنظيم في محيط منطقة البانوراما، وكازية الإيمان، والثردة، ومفرق الثردة، وتلة علوش، وحي العرفي، وقرية الجنينة، ما أسفر عن إيقاع العديد من القتلي والمصابين من عناصر (داعش)، بالإضافة إلي تدمير آلياتهم.
وأشارت الوكالة السورية إلي اشتباك وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية من (داعش) هاجمت نقاطا عسكرية في محيط منطقة البانوراما، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وفرار الباقين، كما دمرت وحدات من الجيش مستودع ذخيرة لداعش، وأوقعت 82 إرهابيا بين قتيل ومصاب قرب ساتر التنمية في محيط منطقة البانوراما ودوار التأمينات وبناء المالية وجامع حفصة بمدينة دير الزور خلال الـ48 ساعة الماضية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3