شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل توقيع عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة استقبال وتداول الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بنظام (B.O.O. T). بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية و شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ، حيث وقع العقد كلا من اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الاسكندرية و( السيد /سمير عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو ترانس)

صرح وزير النقل أت التكلفة الاستثماريه للمشروع تبلغ ( 3مليار جنيه) مشيرا الى أن الشركة ستقوم بإنشاء وتشغيل المشروع، بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية، بنسبة تصل الى(20 % ) وتصل مدة إنشاء المشروع إلى (24 شهراً ) شهراً، ويمتد حق الانتفاع إلى 30 عاماً، ويشمل طول الرصيف 320 متراً، وعمق 20 متراً، ومساحة 155 ألف متر مربع وتُقدَّر إجمالى الساحات التخزينية والمخازن والمبانى الإدارية بأكثر من 100 ألف متر مربع، وسيتيح هذا التعاقد للشركة استقبال السفن التى تحمل الفحم والكلينكر بالميناء وما شابه من بضائع ملوثة للبيئة.

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن المحطة تعد إضافة كبيرة لكفاءة ميناء الإسكندرية وتحقق الهدف المخطط نحو إستخدام بيئي مثالى للعملية التداول لافتا أنها خطوة أولى في طريق تطوير الموانئ المصرية نحو أجيال متطورة ومواكبة لأفضل الموانئ في حوض المتوسط ومن ناحية أخرى فهى تجسيد لتفعيل دور المستثمر المصري الجاذب سعين لتطوير وتحديث كافه البنية التحتية ووسائل دفع حركة التجارة بالموانئ.