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سمير عدلي يعمل على تعديل موعد سفر الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد
سمير عدلي

سمير عدلي يعمل على تعديل موعد سفر الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

2017-06-11 16:17:18
أ ش أ

قال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إنه يعمل حاليا على تقديم موعد سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المغرب لمدة 24 ساعة؛ استعدادا لمباراة الوداد المغربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح عدلي، أن قرار تعديل موعد سفر الفريق يأتي في ضوء تعديل الجانب المغربي لموعد المباراة بتقديمه 24 ساعة، ليقام يوم 20 يونيو بدلا من يوم 21 من الشهر ذاته.
وفي الإطار ذاته، يبحث مدير العلاقات الخارجية، تغيير فندق إقامة بعثة الأهلي في المغرب خلال مدة تواجد البعثة.

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