قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن النقابة أرسلت خطابًا إلى المستشار نبيل صادق النائب العام تطلب فيه لقاءه لمناقشة أسباب دفع بعض الصحفيين للكفالة، ولمناقشة عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة خاص بحبس الزملاء في قضايا النشر.

وأضاف سلامة في تصريح له اليوم أن الزملاء يتم الإفراج عنهم في قضايا النشر بكفالة رغم أن الحكم في هذه القضايا لا يتعدى الغرامة، وأنه لا توجد عقوبة بالحبس في قضايا النشر.