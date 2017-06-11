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الكنيست يوافق على قانون خصم مخصصات الأسرى من العائدات الضريبية
الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يوافق على قانون خصم مخصصات الأسرى من العائدات الضريبية

2017-06-11 16:02:53
أ ش أ

وافق الكنيست الإسرائيلي البرلمان اليوم الأحد على قانون يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست كان قد قرر صباح اليوم تأجيل الموضوع لكن بعد توجه عائلات 180 من القتلى الإسرائيليين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، قامت اللجنة الوزارية بالمصادقة عليه.

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