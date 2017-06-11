تفقد اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا اليوم الأحد عددا من دور العبادة المسيحية بمركز ملوى، شملت (مطرانية ملوى، ودير أبو فانا بصحراء غرب ملوى، ودير البرشا شرق النيل)، وذلك فى إطار جولاته على الأديرة ودور العبادة القبطية.

وتفقد مدير الأمن الخدمات الأمنية القائمة بهذه المناطق لتأمينها ووضع استراتيجية جديدة للوصول إلى هدف واحد هو تأمين الأديرة والمترددين عليها، خاصة الموجودة فى عمق الأراضى الصحراوية من خلال دوريات راكبة وبوابات وأبراج وكاميرات مراقبة.

كما عقد مدير الأمن عدة لقاءات مع القساوسة بالمطرانية ودير أبو فانا، واستمع لإجراءات تأمين المواقع والطرق المؤدية إليها ومدى التعاون بين الكنيسة والأمن.