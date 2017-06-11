أكد العميد بحري الدكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية أن مصر لم توقع أية اتفاقية في البحر المتوسط باستثناء اتفاقية قبرص.

وقال العسال - في كلمة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب - “إن الإتفاقية الوحيدة التي تم إبرامها والتصديق عليها، وتم بموجبها بدء التنقيب عن البترول، هي اتفاقية قبرص، مؤكدا أن الكلام عن التنازل عن جزيرة (كيوس) في ظل اتفاقية أبرمت مع اليونان عار تماما عن الصحة، لأنه لم يتم توقيع أية اتفاقية في البحر المتوسط باستثناء اتفاقية قبرص”.

وأضاف “موضوع الحدود البحرية خطير جدا، ومرتبط بثروات الأجيال القادمة، لافتا إلي أنه على سيبل المثال فإن حقل ظهر سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي خلال عامين رغم مساحته الصغيرة التي لا تجاوز 10 كيلومترات في 10 كيلومترات.