بعد أشهر من الانتظار بات “نوكيا 3310” على أعتاب الوصول إلى الأسواق، ومنذ الإعلان عنه بات 3310 الجديد محط اهتمام عشاق الهواتف المحمولة، لا سيما ممن استخدموا النسخة الأولى قبل نحو 17 عاما، لكن هل تستسلم للحنين إلى الماضي وتشتري الهاتف الجديد؟ أم تتعامل مع الحدث بطريقة “أكثر عملية”؟

ومن أهم مميزات “نوكيا 3310” الجديد:

_ نظام التشغيل: سيمبيان 30+.

_حجم الشاشة: 2.4 بوصة.

_ الذاكرة الداخلية: 64 ميجا بايت.

_مدخل الذاكرة: يتوفر ويحتمل كروت ذاكرة حتى سعة 32 جيجابايت.

أما الكاميرا الخلفية للجهاز، فمن المنتظر أن تأتي مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل، حيث ستكون قادرة على التقاط مساحة أكبر ضمن الصورة، وتقريب الأجسام المراد التقاطها دون التأثير على جودة الصورة.

أما هيكله الخارجي، فمن المفترض أن يكون من المعدن، ومزودا بمنفذ للسماعات ومنفذ للشحن من نوع “Type-C”، كما أن القسم الخارجي للشاشة سيحوي نوعين من الأزرار الحساسة للمس، إضافة لماسح بصمات الأصابع.

الهاتف يمكنه أن يعمل حتى 22.1 ساعة مكالمات، ويبقى حتى 31 يوما في وضع الاستعداد.

أما أبرز عيوب الهاتف المعدل فهي:

_ لا واتس اب: هناك قابلية لتحميل بعض التطبيقات على الهاتف، لكن لا توجد أي أدلة على أنه يدعم أحد أشهر تطبيقات الاتصال.

_ قد لا يعمل في كل الدول: “نوكيا 3310” المعدل يعمل فقط على النوع القديم من شبكات المحمول “2G”، ومثل هذه الشبكات لم تعد تعمل في عدد من الدول منها الولايات المتحدة وهولندا وسويسرا.

_ لا سيلفي: بما أنه لا توجد كاميرا أمامية فإن التقاط صور السيلفي سيكون أمرا معقدا.

_لا لوحة مفاتيح باللمس: دعك من المحادثات السريعة، لكن هذا الأمر سيعقد من مهمة كتابة نصوص أطول نسبيا مثل رسائل البريد الإلكتروني.

_ لا يوجد مساعد ذكي يمكنك التحدث إليه: شبيه بنظام “سيري” الخاص بـ”آي فون”، و”ألكسا” الخاص بـ”أمازون”، و”بيكسباي” الخاص بـ”سامسونج”.