 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 04:43 مساءً
روابط سريعة
"الصليب الأحمر" تدعو إسرائيل إلى الكشف عن مصير الـ19 فلسطينيا المفقودين منذ 2014
الصليب الاحمر الدولي

"الصليب الأحمر" تدعو إسرائيل إلى الكشف عن مصير الـ19 فلسطينيا المفقودين منذ 2014

2017-06-11 15:31:55
أ ش أ

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، في توضيح مصير ال19 فلسطينيا الذين فقدوا خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، “إنه في الأيام القليلة الماضية دعونا للكشف عن مصير المواطنين الإسرائيليين المفقودين .. واليوم نوجه ذات الدعوة للكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين”.
وأضاف : “تواجه عائلات المفقودين حالة لا تطاق من عدم اليقين ، ويجب تحديد هوية من قضوا وإعادة رفاتهم لعائلاتهم، هذه القواعد هي من بين أكثر قواعد الحرب المتعارف عليها على نطاق واسع، وحق معرفة مصير الأقارب المفقودين مبدأ أساسي في القانون الإنساني”.
وفي إطار دورها وبصفتها وسيطا محايدا ونيابة عن العائلات..قدمت اللجنة الدولية خدماتها لتسهيل تحديد هوية 19 جثمانا كانت السلطات الإسرائيلية قد أقرت علنا في عام 2015 احتجازها ، ومع ذلك ، وحتى الآن مازالت العائلات واللجنة الدولية بانتظار أجوبة ..مشيرة إلى أنها تتابع مصير جميع المفقودين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين فقدوا في خضم النزاعات في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967 وتبقى ملتزمة بالتحقق من مصير جميع الأشخاص، مجهولي المصير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3