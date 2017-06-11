دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، في توضيح مصير ال19 فلسطينيا الذين فقدوا خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، “إنه في الأيام القليلة الماضية دعونا للكشف عن مصير المواطنين الإسرائيليين المفقودين .. واليوم نوجه ذات الدعوة للكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين”.

وأضاف : “تواجه عائلات المفقودين حالة لا تطاق من عدم اليقين ، ويجب تحديد هوية من قضوا وإعادة رفاتهم لعائلاتهم، هذه القواعد هي من بين أكثر قواعد الحرب المتعارف عليها على نطاق واسع، وحق معرفة مصير الأقارب المفقودين مبدأ أساسي في القانون الإنساني”.

وفي إطار دورها وبصفتها وسيطا محايدا ونيابة عن العائلات..قدمت اللجنة الدولية خدماتها لتسهيل تحديد هوية 19 جثمانا كانت السلطات الإسرائيلية قد أقرت علنا في عام 2015 احتجازها ، ومع ذلك ، وحتى الآن مازالت العائلات واللجنة الدولية بانتظار أجوبة ..مشيرة إلى أنها تتابع مصير جميع المفقودين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين فقدوا في خضم النزاعات في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967 وتبقى ملتزمة بالتحقق من مصير جميع الأشخاص، مجهولي المصير.